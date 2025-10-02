Ein Drittel des wissenschaftlichen Hochschulpersonals war den Angaben zufolge nebenberuflich tätig - also etwa als Gastprofessorinnen oder Gastprofessoren, Lehrbeauftragte oder wissenschaftliche Hilfskräfte. Zwei Drittel waren dagegen hauptberuflich beschäftigt. «Dazu gehörten unter anderem rund 52.100 Professorinnen und Professoren und etwa 217.500 wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter», erläuterten die Statistiker.