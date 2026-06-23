Verhandlungen mit EU-Ländern starten

Dafür muss allerdings der Rechtsrahmen stehen. Mit der Abstimmung im Ausschuss wurde ein weiterer Schritt getan, jetzt muss noch das gesamte Parlament grünes Licht geben für die Position, mit der die Parlamentarier in die Verhandlungen mit den EU-Staaten gehen wollen. Die Staaten hatten sich bereits im Dezember auf eine Position verständigt. Die Verhandlungen sollen Mitte Juli starten.