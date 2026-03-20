Weiter warnte der Franzose vor einem Domino-Effekt: Es bestehe das Risiko, dass Nachbarländer der Schweiz ebenfalls ähnliche Massnahmen ergreifen. Laut Grudler würden 40 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer mit dem Auto in die Ferien reisen. Er sprach sich für alternative Lösungen aus, wie etwa eine zusätzliche Verlagerung von der Strasse auf die Schiene.