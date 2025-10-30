«Die meisten EU-Agenturen haben ihre Finanzen 2024 gut verwaltet. Aber wir stossen nach wie vor auf Probleme, vor allem bei der Vergabe öffentlicher Aufträge», sagt Petri Sarvamaa vom EU-Rechnungshof mit Sitz in Luxemburg. Nach Ansicht der Prüfer müssen 33 der insgesamt 43 Agenturen in mehreren Bereichen für Verbesserungen sorgen, wie aus ihrem Jahresbericht hervorgeht.