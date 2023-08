Die EU-Arzneimittel-Agentur (EMA) hat den an die Sublinie Omikron XBB.1.5 angepassten Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer zur Zulassung empfohlen. Die Empfehlung gelte für Personen ab dem Alter von fünf Jahren unabhängig von ihrem bisherigen Impfstatus, wie beide Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Je nach Impfstatus gelte die Empfehlung auch schon für Kinder ab sechs Monaten. Aktien von Biontech lagen im US-Handel mit 1,6 Prozent im Plus, während die Papiere von Pfizer um 0,1 Prozent nachgaben.

30.08.2023 18:04