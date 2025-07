Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper trennt sich von seiner Beteiligung an dem lettischen Versorgungsunternehmen Latvijas Gaze. Der Anteil von 18,26 Prozent sei an Energy Investments SIA verkauft worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit. Latvijas Gaze ist vor allem im Erdgashandel tätig sowie im Verkauf an Verbraucher in der baltischen Region, hauptsächlich in Lettland.