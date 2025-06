Für den Fall einer Beteiligung der USA am Krieg zwischen Israel und dem Iran warnt die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas vor einer Ausweitung des Konflikts in der Region. «Wenn die Vereinigten Staaten involviert werden, wird dies die Region definitiv in einen grösseren Konflikt hineinziehen, und das ist in niemandes Interesse», sagte sie vor Journalisten in Brüssel. In einem Telefonat mit dem US-Aussenminister Marco Rubio habe dieser auch betont, dass es nicht im Interesse der Vereinigten Staaten sei, in diesen Konflikt hineingezogen zu werden.