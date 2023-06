In der EU wird nach dem Söldneraufstand in Russland mit weiteren Machtkämpfen und anhaltender politischer Instabilität in dem Land gerechnet. Bei einem Aussenministertreffen in Luxemburg machten am Montag etliche Teilnehmer deutlich, dass sie die Lage in Moskau auch nach dem Rückzug der Wagner-Gruppe von Jewgeni Prigoschin für unberechenbar halten. Zudem wurde davor gewarnt, den innenpolitischen Druck auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin einseitig positiv zu bewerten. Als ein Horrorszenario wird gesehen, dass Putin versucht sein könnte, für militärische Erfolge im Angriffskrieg gegen die Ukraine auch Atomwaffen einzusetzen.

26.06.2023 16:24