Im April gab es in den grössten Automärkten der Europäischen Union nahezu durchweg Zuwächse. In Deutschland wuchsen die Erstanmeldungen um fast 3 Prozent, in Italien um fast 12 Prozent. Spanien legte um gut 8 Prozent zu, lediglich in Frankreich gingen die Neuzulassungen mit 0,3 Prozent leicht zurück. Auch auf Viermonatssicht ist Frankreich der einzige der vier grössten EU-Märkte mit einem Minus. Ausserhalb der EU konnte auch der britische Automarkt von Januar bis April um neun Prozent wachsen.