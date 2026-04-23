Im März gab es auf den grossen Märkten Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien insgesamt Zuwächse. Marktführer in der EU blieb der Volkswagen -Konzern mit seinen Marken, die zusammengenommen ein Plus von 7,8 Prozent erzielten. Unter den VW -Marken gab es beim Sportwagenbauer Porsche AG einen Rückgang um 14,5 Prozent.
Die Opel-Mutter Stellantis konnte mit 6,8 Prozent nicht ganz so deutlich zulegen wie der VW-Konzern. BMW verzeichnete ein Plus von 19,8 Prozent, während Mercedes-Benz 3,8 Prozent mehr Autos absetzte. Deutlich im Plus lagen der chinesische Elektroautobauer BYD mit 155 Prozent und Tesla mit mehr als 100 Prozent Plus nach dem scharfen Rückgang im Vorjahr./jha/he
(AWP)