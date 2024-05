Die Europäische Investitionsbank (EIB) will ihr Engagement in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung ausbauen. Der Verwaltungsrat der EU-Förderbank mit Sitz in Luxemburg genehmigte am Mittwoch Pläne, die mehr Möglichkeiten für Investitionen in sogenannte Dual-Use-Güter bieten, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Dies sind Produkte, die zivil und militärisch verwendet werden können wie Hubschrauber oder Drohnen. Auch sollen demnach künftig kleine und mittlere Unternehmen in der Verteidigungsindustrie leichter Kredite von der EIB bekommen.