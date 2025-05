Die EU sieht in der Verabredung der USA und Chinas im Handelskonflikt eine Entwicklung in die richtige Richtung. «Wir begrüssen ausdrücklich die Tatsache, dass die USA und China angekündigt haben, zumindest in gewissem Umfang die Einführung von Zöllen für 90 Tage zurückzunehmen», sagte ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel. Die EU vertrete die Sichtweise, dass die Einführung von Zöllen ein Rückschritt im globalen Handel und für die Weltwirtschaft insgesamt sei. Vor diesem Hintergrund sei alles gut, was zum reibungslosen Funktionieren globaler Lieferketten beitrage und die Stabilität und die Vorhersehbarkeit für den weltweiten Handel und Investitionen unterstütze.