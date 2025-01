Gut zwei Wochen nach dem Absturz eines Flugzeugs der Fluglinie Aserbaidschan Airlines in Kasachstan hat die Europäische Agentur für Flugsicherheit (Easa) Flüge über Russland als «hochriskant» bezeichnet. Der Krieg in der Ukraine berge das Risiko, «dass zivile Flugzeuge im Luftraum der Russischen Föderation (...) unbeabsichtigt zum Ziel werden», heisst es in einem am Freitag veröffentlichten Sicherheitshinweis.