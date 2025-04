Zahl der gemeldeten Gonorrhoe-Fälle die höchste seit 2009

Die geschätzte Inzidenz von HIV und TB ist laut ECDC-Bericht im Untersuchungszeitraum zwar zurückgegangen, liege aber über dem für 2025 angestrebten Wert. Für Virushepatitis und sexuell übertragbare Infektionen gebe es keine Inzidenz-Zahlen, jedoch sei die Zahl der Diagnosen von Gonorrhoe, Syphilis und akuter Hepatitis B in vielen EU- und EWR-Ländern gestiegen. Am stärksten war demnach der Anstieg an neu gemeldeten Gonorrhoe-Fällen - ihre Anzahl sei die höchste seit 2009.