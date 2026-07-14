Europäerinnen und Europäer leben nach Angaben der EU-Kommission durchschnittlich länger als jemals zuvor - die Lebenserwartung lag 2024 bei 81,5 Jahren (84,1 Jahre für Frauen und 78,9 Jahre für Männer). Das zeige Fortschritte bei der Gesundheitsversorgung, dem Lebensstandard und sozialen Verhältnissen. Bis 2100 steige die Lebenserwartung für Männer auf mindestens 86 Jahre und für Frauen voraussichtlich sogar auf über 90 Jahre, heisst es weiter.