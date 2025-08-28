Die meisten von EU-Staaten bei Zollkontrollen abgefangenen illegalen Produkte kommen laut einem Bericht der Europäischen Kommission aus China. Die Anzahl der abgelehnten Artikel aus dem Land sei im Jahr 2024 stark gestiegen, im Vergleich zu 2022 um fast 180 Prozent auf 48.139, hiess es. Das Land mit den zweitmeisten Ablehnungen seien die USA (3.247), gefolgt von Grossbritannien (2.120). Zwischen ihnen und China liegt jedoch ein deutlicher Abstand.