Schweiz hat «stark integrierte Lieferketten»

Die neuen EU-Massnahmen gelten mit Ausnahme der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) - Norwegen, Island und Liechtenstein - für alle Drittstaaten. Die Schweizer Behörden hatten sich in den vergangenen Monaten erfolglos bei der EU und deren Mitgliedstaaten dafür eingesetzt, gleich wie die EWR-Staaten behandelt zu werden.