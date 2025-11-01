Regierungschef war zehn Jahre bei Weltbank

Munteanu hat als Banker in Moldau, Frankreich und auch zehn Jahre für die Weltbank in Washington gearbeitet. Er ist Staatsbürger Moldaus, Rumäniens und der USA und hat 20 Jahre lang in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gelebt. Seinem Kabinett gehören mehr parteilose Fachleute als Mitglieder der PAS an.