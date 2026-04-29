Wenn Grenzgänger ihren Job verlieren, bekommen sie derzeit Arbeitslosengeld von ihrem Wohnstaat. Künftig sollen sie diese Gelder vom Staat, in dem sie zuletzt einer Arbeit nachgingen, erhalten. 21 Mitgliedsstaaten unterstützen diese Änderung, wie ein EU-Diplomat in Brüssel sagte.