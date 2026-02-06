Nach Angaben der EU können dann unter anderem folgende Massnahmen gelten:

* Umfassendes Verbot aller maritimen Dienstleistungen, die mit dem Transport von russischem Rohöl zusammenhängen. Russland hätte dann deutlich grössere Schwierigkeiten, Öl mit Schiffen über See zu exportieren, weil ein Grossteil dieser Dienstleistungen bislang von westlichen - auch europäischen - Unternehmen erbracht wird. Bislang ist die Erbringung maritimer Dienstleistungen nur für Schiffe und Unternehmen untersagt, die sich nicht an einen westlichen Preisdeckel für Öl halten. Zu Dienstleistungen gehören etwa Versicherungen, Charterschiffe und technische Dienste wie Wartung und Reparatur. Da die Schifffahrt ein globales Geschäft ist, schlägt die Kommission vor, das vollständige Verbot in Abstimmung mit gleichgesinnten Partnern nach einem Beschluss der G7-Gruppe umzusetzen, zu der Deutschland, Kanada, Frankreich, Italien, Japan, Grossbritannien, die USA und die EU zählen.