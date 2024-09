«Ich halte diese Situation für äusserst besorgniserregend. Ich kann diese Angriffe, die die Sicherheit und Stabilität des Libanon gefährden und die Gefahr einer Eskalation in der Region erhöhen, nur verurteilen», so Borrell. «Die Europäische Union appelliert an alle Beteiligten, einen umfassenden Krieg zu verhindern, der schwerwiegende Folgen für die gesamte Region und darüber hinaus haben würde.»/cab/DP/men