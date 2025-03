Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas hat das vom Bundestag beschlossene Milliarden-Finanzpaket und die damit verbundene zusätzliche Militärhilfe an die Ukraine als «historische Entscheidung» gelobt. Deutschland habe verstanden, dass man in einer Welt, die durch Stärke gestaltet werde, nicht schwach sein könne, sagte Kallas in Berlin.