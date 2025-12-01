Zur Frage, ob sie den Amerikanern vertraue, dass sie eine gute Lösung für die Ukraine finden, sagte Kallas, wenn die Ukrainer in den Gesprächen gemeinsam mit den Europäern sitzen würden, wären sie definitiv viel stärker. Sie vertraue aber darauf, dass die Ukrainer für sich selbst einstehen könnten.
Um die Situation der Ukrainer am Verhandlungstisch zu stärken, könne die EU nun den Druck auf Russland weiter erhöhen. Dies sei unter anderem mit weiteren Sanktionen sowie mit der Nutzung von in der EU festgesetztem russischem Staatsvermögen für die Ukraine möglich. Vor dem sogenannten Reparationsdarlehen hätten die Russen grosse Angst, ergänzte Kallas.
Nach Gesprächen zwischen Vertretern der USA und der Ukraine in Florida hatte sich US-Präsident Donald Trump zuvor optimistisch geäussert. Er gab sich überzeugt, dass sowohl Russland als auch die Ukraine ein Ende des Krieges wollten. «Ich denke, es gibt eine gute Chance, dass wir einen Deal machen können», sagte er an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One./aha/DP/zb
(AWP)