Kritik aus der Wirtschaft

Die deutsche Wirtschaftsvereinigung Stahl sieht auch Nachbesserungsbedarf. So müsse der Ausgleichsmechanismus CBAM flächendeckend auf stahlintensive Folgeprodukte angewendet werden. «Stückwerk reicht hier nicht aus und riskiert den Verlust stahlintensiver Branchen», so die Interessenvertretung. Der Verband der europäischen Stahlindustrie (Eurofer) bewertet die Massnahmen ebenfalls als unzureichend. So seien etwa die finanziellen Mittel des Unterstützungsfonds «höchst ungewiss», teilte der Verband mit.