Auch spezielle Industrieprodukte wie Schiffsausrüstung oder Aufzüge sollen von den Vereinfachungen erfasst werden. Das Ziel: Unternehmen sollen Informationspflichten öfter digital abwickeln können und weniger drucken müssen. Wer eines der betroffenen Produkte erworben hat, soll der Einigung nach aber auch weiterhin das Recht auf eine gedruckte Anleitung haben - muss diese dann aber explizit vom Verkäufer einfordern.