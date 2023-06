Allein 2019 sind Angaben der EU-Kommission zufolge rund 70 000 Menschen in der EU wegen Asbestkontakt am Arbeitsplatz gestorben. Nachdem das Vorhaben formal vom Europaparlament und EU-Staaten abgenickt worden ist, haben die EU-Länder den Angaben zufolge zwei Jahre Zeit, die neuen Grenzwerte einzuführen. Nach sechs Jahren sollen zudem Regeln in Kraft treten, wonach genauere Messmethoden für die Asbestkonzentration am Arbeitsplatz eingeführt werden müssen.