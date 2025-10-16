Denkbar ist zum Beispiel, dass Gelder zur Finanzierung der vier grossen europäischen Aufrüstungsinitiativen beitragen, die die EU-Kommission am Donnerstag vorschlug. Die Projekte sollen insbesondere die Luftverteidigung und den Schutz der Ostflanke bis 2030 deutlich verbessern. Dazu ist auch ein neues Drohnenabwehrsystem geplant, das spätestens Ende des kommenden Jahres in Betrieb genommen werden soll. Voll einsatzfähig soll es dann spätestens Ende 2027 sein. Bei allen Projekten geht es hauptsächlich um Abschreckung und Verteidigung gegen Russland.