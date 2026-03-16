Die befristete Ausnahme von europäischen Datenschutzregeln erlaubt es bislang Messengerdiensten wie WhatsApp und Plattformen wie Instagram und LinkedIn, Nachrichtenverläufe zu scannen, um verbotene Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch aufzuspüren und zu melden. Dabei geht es vor allem um Bilder und Videos. Von dieser temporären Regelung machen etwa auch die Tech-Unternehmen Google und Microsoft Gebrauch. Das Scheitern der Verlängerung werde Auswirkungen darauf haben, «wie wir die Opfer dieses schrecklichen Verbrechens retten und die Täter vor Gericht stellen können», kritisierte die Sprecherin der zyprischen Ratspräsidentschaft.