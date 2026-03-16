Die Europäische Union hat im Rahmen der turnusmässigen Überprüfung ihres Russland-Ukraine-Sanktionsregimes am 14. März Niels Troost von ihrer Sanktionsliste gestrichen. Der in Genf ansässige Ölhändler war ursprünglich im Zusammenhang mit den EU-Massnahmen gegen Russland nach dem Angriff auf die Ukraine gelistet worden.