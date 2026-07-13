Die EU-Aussenbeauftragte Kallas sagte am Abend nach dem Treffen, die grösste Unterstützung unter den Mitgliedstaaten habe die Option gefunden, Massnahmen gegen den Handel mit Produkten aus den israelischen Siedlungen zu ergreifen. Man habe nun die Botschafter der Mitgliedstaaten beauftragt, die Arbeiten voranzubringen. Wahrscheinlich werde es zu dem Thema auch eine ausserordentliche Sitzung der Aussenminister geben. Wie viele EU-Staaten sich für Handelseinschränkungen aussprachen und wie viele dagegen, sagte Kallas nicht. Nach Angaben von Diplomaten zeichnete sich am Montag noch keine qualifizierte Mehrheit ab.