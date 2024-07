Nach Angaben der EU wird Erythrit hauptsächlich als Zuckerersatz in Lebensmitteln und Getränken verwendet - entweder in reiner Form oder in Mischung mit anderen Zutaten, wie zum Beispiel dem natürlichen Süssungsmittel Stevia. Gebraucht wird es demnach bei Tisch sowie etwa in Getränken, Süsswaren, Backwaren und Sportnahrung.