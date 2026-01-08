EU-Kommission rechtfertigt eigene Präsenz auf X

Die Spitzenvertreter der EU posten selbst regelmässig auf X. Die EU-Kommission rechtfertigte die eigenen Aktivitäten: «Natürlich beobachten wir auch, wo unsere Zielgruppe selbst am aktivsten ist. Es ist wichtig für uns, unsere Botschaften an unser Zielpublikum zu vermitteln», hiess es von der Behörde. Gleichzeitig versuche die Kommission, den Online-Auftritt zu diversifizieren und auch in anderen sozialen Netzwerken zu posten.