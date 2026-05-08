Infolge der wegen des Iran-Kriegs gestörten Öltransporte durch die Strasse von Hormus schnellten die Preise für den Flugtreibstoff Kerosin in die Höhe. Die Lufthansa und andere Airlines wie etwa die skandinavische SAS sagten deswegen bereits Flüge ab. Derzeit gebe es allerdings keine konkreten Hinweise auf Treibstoffengpässe, so die Kommission. «Sollte der Konflikt jedoch andauern, könnten Versorgungsunterbrechungen auftreten, insbesondere bei Kerosin», hiess es. Reisende müssten möglicherweise mit Beeinträchtigungen rechnen.