Viele Firmen ziehen in die USA um

Zwar werden nach Angaben der Behörde in Europa mehr Start-ups als in den USA gegründet. Allerdings hätten in den vergangenen 15 Jahren fast 30 Prozent der europäischen «Unicorn-Start-ups» - also Start-ups, die später mehr als einer Milliarde US-Dollar wert sind - ihren Hauptsitz in ein Nicht-EU-Land verlegt. Der EIB zufolge verliessen zwischen 2008 und 2021 fast 30 Prozent der Unicorn-Start-ups Europa. Die meisten seien in die USA umgezogen.