Die ersten vier Reaktorblöcke - das Kernkraftwerk Paks I - wurden in den 1980er Jahren mit sowjetischer Hilfe gebaut. Die Betriebserlaubnis für diese vier Blöcke läuft sukzessive zwischen den Jahren 2032 und 2037 ab. Die neuen Blöcke von Paks II hätten letzter Planung zufolge spätestens 2026 ans Netz gehen sollen. Jedoch wurde deren Bau bislang nicht begonnen. Inzwischen baute Ungarn auch Solarenergiequellen für seinen Strombedarf aus. Dennoch betonen Kommentatoren der regierungsnahen Presse, dass Paks II weiterhin als notwendig erachtet werde, die alternativen Energiequellen würden nicht ausreichen./vni/DP/jha