Der Kommission zufolge hatten sich Händler der vier Banken in den Jahren 2010 bis 2015 am Sekundärmarkt für supranationale Anleihen, Staatsanleihen und Anleihen öffentlicher Stellen in US-Dollar («SSA Bonds») abgesprochen. So hatten sie sich über Handelsstrategien verständigt, sensible Preisinformationen ausgetauscht und Preise abgestimmt.