Das maltesische Gericht muss die EuGH-Vorgaben nun bei seinem Urteil im konkreten Fall berücksichtigen. Die Feststellungen haben aber auch Signalwirkung für die zahlreichen Verfahren in Deutschland. Der Bundesgerichtshof (BGH) setzte ein ähnlich gelagertes Verfahren bis zur Klärung des Falls vor dem EuGH aus. Bisher stellten sich deutsche Gerichte oft auf die Seite der Spielerinnen und Spieler. Alle Rechtsfragen sind auch nach diesem Urteil aber noch nicht geklärt: Vor dem EuGH und BGH liegen noch weitere Fälle, in denen es um die Erstattung von Spieleinsätzen geht, etwa in Bezug auf den Sportwetten-Anbieter Tipico./vni/DP/nas