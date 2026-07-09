Hintergrund der Entscheidung ist die Klage eines österreichischen Konsumentenvereins gegen den Streaminganbieter Sky. Dieser stuft sein Angebot als «digitalen Inhalt» ein und schliesst daher das 14-tägige Widerrufsrecht aus, wenn Konsumentinnen und Konsumenten ausdrücklich zustimmen, dass sie das Angebot sofort nutzen möchten und mit der Leistung begonnen wird. Das mit dem Fall befasste österreichische Gericht fragte den EuGH, was die EU-Verbraucherrechte-Richtlinie dazu sagt.