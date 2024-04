Die EU-Wirtschaftspolitik sollte sich nach Ansicht der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten ändern. In einer am Donnerstag in Brüssel beschlossenen Gipfelerklärung heisst es, angesichts geopolitischer Spannungen und Massnahmen internationaler Konkurrenten, insbesondere im Bereich von Subventionen brauche es einen Wandel. Die EU sieht sich zunehmender Konkurrenz ausgesetzt, vor allem aus den USA und China. Viele befürchten, dass europäische Unternehmen den Anschluss verlieren könnten.