Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten treiben eine weitere Entlastung der Bauern voran. In einer am Freitag beschlossenen Gipfelerklärung heisst es, dass die Europäische Kommission unmittelbar weiter an Unterstützung für die Landwirtschaft arbeiten solle. Zudem wollen auch die EU-Staaten selbst an weiteren Massnahmen arbeiten. Damit gehen die Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker weiter auf die europäischen Landwirte zu. Nach teils heftigen Bauernprotesten hatte die Kommission in den vergangenen Wochen bereits mehrfach Entlastungen präsentiert. Unter anderem sollen Umweltvorgaben gelockert und Verwaltungsaufwand reduziert werden.