Viel Erspartes in Europa

Zuletzt hiess es in einem Bericht, mehr als 30 Billionen Euro an privaten Ersparnissen seien in der EU vorhanden - überwiegend in Bargeld und Einlagen. Jährlich rund 300 Milliarden Euro an Ersparnissen europäischer Bürger würden ins Ausland umgeleitet, vor allem in die USA.