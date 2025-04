Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament erwartet schwerwiegende negative Konsequenzen der neuen Zollentscheidungen von US-Präsident Donald Trump. «Diese ungerechtfertigten, illegalen und unverhältnismässigen Massnahmen können nur zu einer weiteren Eskalation und einer wirtschaftlichen Abwärtsspirale für die USA und die Welt insgesamt führen», sagte der deutsche SPD-Politiker Bernd Lange. Trump möge von einem Tag «Tag der Befreiung» sprechen, aus der Sicht des Normalbürgers sei es allerdings eher ein «Tag der Inflation». Die schwerste Last in einem Handelskrieg komme dabei auf die Verbraucherinnen und Verbraucher in den USA zu.