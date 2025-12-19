Selenskyj sagte, er hoffe mit Nawrocki auf eine neue Seite im ukrainisch-polnischen Verhältnis - «nicht nur als Nachbarn, sondern als zwei Elemente Europas, ohne die es in diesem Teil Europas keine Freiheit geben wird, keine Sicherheit geben wird». Er signalisierte Entgegenkommen im Streit um ein düsteres Kapitel der gemeinsamen Geschichte. Die Ukraine sei bereit, die Exhumierung der polnischen Opfer der Wolhynien-Massaker am Ende des Zweiten Weltkriegs zu beschleunigen. Von 1943 bis 1945 hatten ukrainische Nationalisten der Aufstandsarmee UPA dort etwa 100.000 Polen ermordet.