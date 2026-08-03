In der vergangenen Woche hatten bis zu 60.000 Menschen von Marokko aus die spanische Exklave erreicht. Über die notwendigen Konsequenzen wollen sich die Innenminister der Europäischen Union am Dienstag per Videokonferenz austauschen. Das Online-Treffen wurde auf Verlangen von 22 der 27 EU-Staats- und Regierungschefs anberaumt./ax/DP/jha