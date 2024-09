Entsprechend sind die Aussichten: In China Geld zu verdienen, werde problematischer, erklärte Eskelund. Margen fielen ausserhalb der Volksrepublik teils besser aus, was sich in Zukunft verstärken könnte. Viele Firmen spürten, an einem «Wendepunkt» zu stehen, an dem sie sich fragen müssten, mehr in ihr China-Geschäft zu investieren oder vielleicht einen anderen, langfristig profitableren Standort zu suchen. Eskelund schätzt grob, dass ein Drittel bis die Hälfte der EU-Firmen mit Blick auf weitere Investitionen an der Seitenlinie abwartet, wie sich die Wirtschaft entwickelt und gegebenenfalls ihre Strategie für China überdenkt. Dies sei die Gruppe, der Peking beweisen müsse, dass China weiter ein attraktiver Standort sei, betonte Eskelund.