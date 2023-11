Knapp eine Woche vor der Weltklimakonferenz in Dubai sieht der zuständige EU-Kommissar Wopke Hoekstra auch China in der Pflicht für einen Fonds zum Ausgleich von Klimaschäden in armen Ländern. «Mit all dem Wohlstand und all der wirtschaftlichen Macht kommt auch Verantwortung. Und das gilt für China und auch für andere», sagte Hoekstra der Deutschen Presse-Agentur und anderen Medien in einem Interview des European Newsroom. Jeder, der einzahlen könne, solle das auch tun.

22.11.2023 06:34