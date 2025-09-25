Formaler Plan der EU bis 2035 steht noch aus

Die EU-Staaten allerdings konnten sich bislang nicht auf ein gemeinsames Ziel bis 2035 verständigen. Stattdessen reichten sie am Tag des Fristablaufs eine Absichtserklärung für einen Klimaplan ein. Eine konkrete Zielmarke zur Reduzierung von Treibhausgasemission für die nächsten zehn Jahre ist in dieser allerdings nicht enthalten.