Die EU-Kommission geht für das abgelaufene Jahr von einem deutlichen Anstieg der Abschiebungen aus der Europäischen Union aus. «Die Abschiebungsrate ist in den ersten drei Quartalen von 19 Prozent im Jahr 2023 auf 27 Prozent im Jahr 2025 gestiegen. Damit werden wir im Jahr 2025 voraussichtlich die höchste Abschiebungsrate seit 2019 erreichen», sagte EU-Innenkommissar Magnus Brunner der «Welt am Sonntag». Dennoch sei dies «bei weitem noch nicht genug», sagte der Österreicher demnach weiter.