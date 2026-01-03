«Wir müssen die illegale Migration auf allen Fronten bekämpfen. Das bedeutet konsequente Abschiebungen jener, die das Recht verwirkt haben, in der EU zu bleiben», sagte der EU-Kommissar. Es bedeute auch «die rasche Abweisung von Personen mit geringer Aussicht auf Asyl» sowie «eine enge Zusammenarbeit mit Drittstaaten, damit sich Menschen gar nicht erst auf gefährliche Fluchtrouten begeben.»
Die EU-Staaten hatten Anfang Dezember in Brüssel weitreichende Einigungen in entscheidenden Fragen der Migrationspolitik erreicht. Unter anderem wollen sie den Druck auf abgelehnte Asylbewerber erhöhen und Abschiebungen effizienter abwickeln. Auch Rückführungszentren in Drittstaaten ausserhalb der EU sollen künftig möglich sein./gma/DP/he
(AWP)