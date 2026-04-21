Die EU-Kommission arbeite zudem an Erklärungen zu bereits existierenden Flexibilitäten für Fluglinien, unter anderem zu Flughafen-Slots und Passagierrechten, sagte Tzitzikostas. Slots sind Zeitfenster zum Starten und Landen, die eine Fluggesellschaft an beliebten Flughäfen nutzen muss, um sie zu behalten. Falls die Möglichkeiten bei einer Verschlechterung der Situation im Nahen Osten nicht mehr ausreichend seien, werde die Kommission auch vorübergehende Erleichterungen für Airlines vorschlagen.