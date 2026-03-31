Der Energiekommissar der Europäischen Union, Dan Jørgensen, rechnet mit längeren Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Energiepreise. «Natürlich hoffen wir alle auf einen möglichst raschen Frieden, aber ich halte es für äusserst wichtig, so deutlich wie möglich zu sagen, dass wir selbst bei einem morgigen Friedensschluss in absehbarer Zukunft nicht zur Normalität zurückkehren werden», sagte der Däne in Brüssel nach einer Videoschalte der Energieminister der EU mit Blick auf den Iran-Krieg.